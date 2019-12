¿Necesitamos esto para Mendoza?

Impactantes imágenes de los desechos de una minera en Chile.

RANCAGUA, Chile.- Son la otra cara de la minería. Centenares de embalses o depósitos con la tierra que se desecha de la extracción del cobre, el principal producto de exportación de Chile, jalonan el territorio como testigos mudos de la acción del hombre en la naturaleza.

Basta volar en avión por el norte o el centro del país para divisar estas represas gigantescas de colores brillantes o aguas azuladas y verdosas alrededor de las ciudades de Coquimbo, Antofagasta, Atacama -en el árido desierto homónimo- y en la región metropolitana, que alberga dos de los más grandes vertederos.

NO DIGAN DESPUES QUE NO LO SABIAN

Las palabras huelgan, esto sucede ahora en el vecino país trasandino. Sería importante que nos preguntáramos: ¿Mendoza necesita esto? ¿Los mendocinos seguiremos siendo “contemplativos” ante los intentos sectoriales para que se modifique la ley 7722 y esta minería empiece en la provincia? Dicha Ley prohíbe este sistema extractivo. No prohíbe la minería como se pretende hacer creer a la población.

Hay un agravante, al que pareciera no se le está dando la importancia que se debiera por el serio problema (se agudizará) que genera y es la de una crisis hídrica sin precedentes que tiende a seguir profundizándose.

Mendoza no necesita la destrucción de sus acuíferos para crecer.

Quien sostiene que haciéndose con controles no hay problemas miente o es ignorante del sistema. Esta es la evidencia contundente que la minería metalífera a cielo abierto es incontrolable y los daños que genera no se compensan de ninguna forma como tampoco se puede volver atrás la contaminación de un río o secar el agua subterránea como está sucediendo en Chile donde ya se ha comenzado a desalinizar agua de mar para uso humano.

Mendoza no tiene mar solo sus ríos y acuíferos naturales que indudablemente valen mucho más que el oro.

Dejo latente algunas apreciaciones que tienen fundamento real:

¿Quién hará turismo en un sitio donde a menos de 60 km (en algunos casos menos) se producen explosiones mineras?

¿Desconocen quienes quieren modificar la 7722 que uno de los mayores problemas es la enorme cantidad de polvillo micro-particulado que se desplaza a la velocidad del viento contaminando toda la cadena trófica?

¿Sabrán que todo el cordón cordillerano mendocino y su cuenca tienen afloraciones de uranio en mayor o menor medida y que las explosiones a cielo abierto dispersarán dicho metal con la peligrosidad de sus mutaciones para los seres humanos?

Sería muy importante, que antes de cometer el soberbio disparate de modificar la Ley que protege el Agua de Mendoza, que los señores legisladores fuesen hasta Jáchal (San Juan) y/o Bajo de la Alumbrera (Catamarca)y hablen con la gente de esos pueblos, no con los técnicos de las mineras, y se darán cuenta del desastre que se ha cometido en esas pequeñas villas. Un daño ambiental de esa magnitud aquí en Mendoza sería la hecatombe para cientos de miles de personas.